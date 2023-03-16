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İran’da deprem: Van’da da hissedildi

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van ve ilçelerinde de hissedildi.

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İran’da deprem: Van’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.47’de merkez üssü Hoy kenti olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15,25 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Van’ın Başkale ilçesine 69 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. (DHA)

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