İş insanına hamile eşine cinsel saldırıdan hapis

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı, hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı cezada indirime gidilerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme takdiri indirim gerekçesini "Sanığın yargılama sürecindeki davranışları" olarak gösterdi.

Ali Selim YAMANLI

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Şeyhmus Tatlıcı, boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Tatlıcı’nın “yaralama”, “cinsel saldırı”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dördüncü duruşmaya müşteki Melisa Tatlıcı ile taraf avukatları katıldı.

“SANIK CEZALANDIRILSIN”

Mahkemede söz alan müşteki Melisa Tatlıcı, ““Şikayetim devam ediyor. Sanık cezalandırılsın” dedi. Müşteki avukatı müvekkili Melisa Tatlıcı'nın olay tarihinde 8 aylık hamile olduğunu söyleyerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.

Sanık Şeyhmus Tatlıcı avukatı ise taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını ileri sürerek müvekkilini beraatini talep etti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle ‘Cinsel saldırı' suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti. Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesini ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek karşı oy kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğunun belirtildiği iddianamede, ‘yaralama' ‘cinsel saldırı', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti. Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay ise kararı, mağdurenin çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.

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