İskender Baydar, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
Dünya televizyonlarında ilk kez görülecek özgün programlar geliyor… Türk basınının yazı işleri efsanesi, hayata gülümseyerek bakan keskin zeka, İskender Baydar, SÖZCÜ Televizyonu'nda.
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3