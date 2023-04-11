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İsmail Saymaz SÖZCÜ’de

Usta gazeteci İsmail Saymaz, 20 ay sonra yuvası SÖZCÜ'ye döndü. Saymaz, yazılarıyla SÖZCÜ'de, yorumlarıyla SÖZCÜ TV'de fark yaratacak.

Yayınlanma: 22:34 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
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