İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji, İstanbul ve Kırklareli açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
İstanbul ve Kırklareli açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor. (AA)