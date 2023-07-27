İstanbul Barosu’ndan Bakan Göktaş’a nafaka tepkisi

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın süresiz nafakaya ilişkin sözlerini eleştirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Göreve geldikten sonra ilk kez geçtiğimiz gün Ankara gazetecileriyle bir araya geldi. Göktaş, “Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Bakanın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

“TMK İLGİLİ MADDELERİ YETERLİ”

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yoksulluk nafakasına ilişkin söylemler, kadının güçlendirilmesi aleyhinedir” vurgusu yapan Saraç, şu açıklamayı yaptı:

“Süresiz nafaka, her boşanma sonrası verilen, şartları olmadan bağlanan, sonsuza kadar ödenen bir nafaka gibi anlatılmaktadır. Oysaki süresiz nafaka kusuru az olan eşe, şartları varsa bağlanır. TMK’nın 176. maddesi gereğince yoksulluğun kalkması, evlenme vb. hallerde mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Bunun için ayrıca yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. TMK ilgili maddeleri yeterlidir.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞI SORUNU OLAN ÜLKEMİZDE…”

Ülkemizde süresiz nafaka değil, tahsil edilemeyen, nafaka yükümlüsünün geliri ispat edilemediğinden bağlanamayan, çok düşük miktardaki nafakalara ilişkin sorunlar vardır. Yargı bağımsızlığı sorunu olan ülkemizde, Bakanlıkların bu konudaki söylemleri hakimlerin takdirini de etkileyebilecek, uygulamada kadınlar aleyhine kararlara yol açabilecek niteliktedir.”

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