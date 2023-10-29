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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

Yayınlanma: 20:28 - 29 Ekim 2023 Güncellenme:
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İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi

İstanbul’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı çevresindeki sahillere vatandaşlar akın etti.

Türk Donanması’nın İstanbul Boğazı’ndan geçmesinin ardından havai fişek ve drone gösterisi düzenlendi.

Gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.




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