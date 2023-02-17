İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa mezar olmasın

İstanbul Tabip Odası, deprem tehlikesini hatırlatarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin depreme dayanıklı hale getirilmesi çağrısında bulundu, "Cerrahpaşa mezar olmasın" diye seslendi.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2016 yılında yeniden yapım sürecine girmiş, birçok bina yıkılmış ancak yerlerine yenisi yapılmamıştı. 7 senede inşaatta bir ilerleme kaydedilmemesi zaman zaman siyasetin de gündemine gelmişti. İstanbul Tabip Odası ise fakülte binalarının son halini paylaşıp yetkililere çağrıda bulundu.

“BİR AN ÖNCE YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

İstanbul Tabip Odası’ndan “Cerrahpaşa mezar olmasın” başlığıya yapılan açıklamada fakülte binasındaki tahribat görüntülerine yer verildi.

İstanbul Tabip Odası “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yetkililerin yıllardan beri defalarca söz verdiği gibi, depreme dayanıklı olacak şekilde bir an önce yerinde yeniden yapılandırılmalıdır!” ifadeleriyle yetkililere seslendi.

TBMM GÜNDEMİNE GELMİŞTİ: KOSKOCA BİR MOLOZ YIĞININA DÖNÜŞMÜŞ”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arazisinin son halini gündeme getirmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında çektiği fotoğrafı meclis kürsüsüne getiren Ali Şeker, Koskoca bir otoparka ve moloz yığınına dönmüş durumda. 2016 yılından beri Cerrahpaşa bir bir yıkılıyor ama bir çivi dahi çakılmadı bugüne kadar” demişti.

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