İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor ancak yağışlı havanın tüm yurdu sarması ve özellikle rakımın yüksek olduğu noktalarda kar yağışına neden olması bekleniyor. Şubat başında ise İstanbul’la birlikte Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı bekleniyor.

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Geçtiğimiz yıl başta İstanbul olmak üzere birçok şehri etkisi altına alan kar yağışı bu sene hiç görülmedi. Kurak geçen kış mevsimi yaşanırken vatandaşlar bu yıl kar yağacak mı merak ediyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı görülmeyeceğini ancak hafta sonu beklenen kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, Hava Durumu raporunu yayımladı. Yeni hava durumu raporuna göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul’da yağış etkili olacak ancak kar yağışı beklenmiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul-Ankara geçiş güzergahında yer alan Düzce-Bolu civarında cumartesiyi pazara bağlayan gece kuvvetli kar yağışı görülebileceğini, cumartesi gecesi ve pazar sabahı bu bölgeyi kullanacakların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Tek, şubat başında ise İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı görülebileceğini, yurdun diğer kesimlerinde soğuk havanın devam edeceğini sözlerine ekledi.

BATI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RÜZGAR YER YER FIRTINAYA DÖNECEK

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.