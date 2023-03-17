İstanbul’a yeni taksiler geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüşümü için düzenlenen kura töreninde konuştu. Yeni tasarım taksilerin “aranan araçlara” dönüşeceğini belirten İmamoğlu, “Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız” dedi.

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Geçtiğimiz aylarda alınan UKOME kararı doğrultusunda bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun ‘Yeni nesil taksi’ye dönüştürülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB), yapılan başvurular tamamladı. 2 bin 532 başvuru içerisinden yapılacak kura çekimi için, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile CHP milletvekili Gökan Zeybek'in katılımlarıyla gerçekleşti. Tören öncesinde 5 farklı firmanın, İBB'nin ve esnafın talepleri doğrultusunda ürettiği örnek taksileri inceleyen İmamoğlu, kura çekimi öncesinde bir konuşma yaptı.

“DEPREMİ MEMLEKETİN BİRİNCİ MESELESİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Konuşmasına deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan İmamoğlu, “Biz, 14 Mayıs’tan sonra inşallah memleketin gerçek anlamda birinci meselesi haline bunu getirip, hızlandırıp, bu ülkenin afette acıyla diz çökmesine engel olacağız” dedi.

“HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GİBİ DAVRANAMAM”

İstanbul'u, Türkiye'yi ve insanların canlarını korumanın herkesin ana meselesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Evinize gittiğinizde, kapıdan içeri girdiğinizde, ‘Ben ne yapabilirim ki bu tehdidi bertaraf edeyim' demenizi sağlamak zorundayım. Beni onun için seçtiniz. Size her şey güllük gülistanlık gibi davranamam. Gerçeklerle yüzleştirmek, gerçek yolu, gerçek güzergahı göstermek zorundayım. Ben, sizi ne seçimden önce ne şimdi ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım. Asla aldatan bir insan olmayacağım. Bu duygularla buradayım” diye konuştu.

2 BİN 623 BAŞVURU

Yeni taksilerle ilgili İmamoğlu şunları söyledi:

* “30 Kasım 2022 tarihli UKOME toplantısında, 321 adedi doğrudan olmak üzere, toplamda bin 803 adet minibüsün taksiye dönüşmesi kararı alınmıştı. 16 Ocak ve 17 Şubat tarihleri arasındaki başvurusu sürecinde, toplam 2 bin 623 taşımacı araçlarını taksiye dönüştürmek için başvurdu. Bu başvuruları hat bazında listeledik. Bugün de taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda 2 bin 531 adet başvuru içerisinden bin 342 adet taksi dönüşüm hakkı için noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a ve taksi dönüşüm hakkı kazanacak esnafımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

“HEM KAZANACAK HEM HAYIR DUASI ALACAKSINIZ”

Yeni tasarım taksilerin, İstanbul'a ve esnafa değer katacağını belirten İmamoğlu, “Az önce birkaç insanımız, bana, ‘Biz diğer taksiden de alalım' dedi. Bakın lütfen bu kardeşinize güvenin. Israrla söylüyorum ki, -ücret tarifesi de yüzde 30 fazla olacak- şu taksiler, İstanbul’da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar. Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın” diye konuştu.

Bu süreçte hizmet verecek şoförlere verilen eğitimlerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, araçların alım süreciyle ilgili de bilgiler paylaştı:

* “Bin 700'ün üzerinde taksiyi mart-temmuz arasında esnafımıza firmalar sağlamış olacak. Hangi fırsat var ise maliyetini azaltacak, ilk andan itibaren bu işe hem Genel Sekreterimiz, yardımcımız hem iştiraklerimiz oradaki sorumlu arkadaşlarımız üzerinden ‘Kardeşim, yeni taksici olacak esnafımıza bu araçları en uygun şekilde siz sağlayacaksınız' dedim. Yani bu iş, galerideki pazarlık işine dönmeyecek. Size en uygun şekliyle bu araçları sağlamanın da gayreti içinde olduk. Gerçekten ikinci el araç seviyesine kadar inmiş bir maliyetle bu araçları temin etmiş olacaksınız.”

“YOLCU ALMAMA SORUNU ORTADAN KALKACAK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin verdiği bilgilere göre; yeni taksiler geniş kapasiteli panelvan araçlardan olacak. Taksiyi paylaşımlı kullanmak isteyen yolcular için, mobil uygulama firmaları ile görüşmeler ve geliştirmeler devam ediyor. Taksilerde akıllı tepe lambası olacak.

Akıllı tepe lambasında “TAKSİ”, “DOLU”, “BOŞ”, “REZERVE”, “SERVİS DIŞI” ve “S.O.S” ifadeleri yazacak. Akıllı tepe lambaları, taksimetre ile bağlantılı olacak. Böylelikle, taksiciler ile vatandaş arasında yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunlar da ortadan kalkacak.

Araç içerisinde ‘Şoför için panik butonu’ bulunacak. Butona basılması durumunda, tepe lambasında “S.O.S” ibaresi yer alacak. “S.O.S” yazısını gören kolluk kuvvetleri, aracı durdurarak müdahalede bulunacak. Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi, taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapacak.

TUDES'E GÖRE CEZASI OLMAYAN ŞOFÖRLER ÇALIŞACAK

Yeni taksiler, İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermek zorunda. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi olacak ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak olacak. Araçlarda, şoför ve yolcu iletişimini sağlayan intelkom sistemi de yer alacak.

Taksilerde kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek ödeme cihazı bulundurulacak. Taksilerde tekerlekli sandalyenin sığabileceği alan sağlanacak. Görme engelli yolcular için araç içerisindeki taksimetre de yer alan bilgiler sesli anons ile belirtilecek, görme engelli yolcular için de “braille alfabesi” bulunacak. Taksi şoförleri kıyafetlerine dikkat edecek; şort, terlik gibi kıyafetler giymeyecek.

Taksi şoförleri; “Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili” gibi konularda 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak. Yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES'E göre cezası olmayan şoförler çalışacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa, taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.