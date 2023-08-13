İstanbul’da 21 askeri alan ranta açıldı

Bu tespiti CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin yaptı: “İktidar deprem hazırlığı bahanesiyle İstanbul’u talan ediliyor. Bunun adı ihanettir’’ dedi.

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CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından boşaltılan askeri alanların verilen sözlerin aksine imara açılmasını eleştirdi. Tekin “Böyle pişkinlik olmaz. İktidar deprem hazırlığı bahanesiyle İstanbul'u talan ediliyor. Afet sırasında geçici barınma alanı olarak sadece askeri alanlar vardı. Buraları da ranta açtılar. Şimdi son yeşil alanlar da peşkeş çekiliyor. Bunun adı ihanettir” dedi. İstanbul'da 31 bin 578 hektarı Avrupa yakasında, 24 bin 107 hektarı Anadolu yakasında olmak üzere toplam 55 bin 685 hektar askeri alan bulunuyordu. Son dönemde 15 bin 304 hektar askeri alanın statüsü kaldırıldı.

BİR TEK MEZARLIKLAR KALDI

Tekin “Kentin yüzde 10'una denk gelen bu araziler beton lobilerine peşkeş çekildi” dedi ve şunları söyledi: “Bu alanlar olası İstanbul depreminde kullanılmak üzere korunmalıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar mevzuatına aykırı uygulamalarla yeşil alanları yok ediyor. Kent planlarında yetki, bakanlıktan alınarak yerel yönetimlere devredilmeli. Askeri alanları imara açmak kentteki bütün damarları tıkamak demektir. İstanbul'da kurtarılmış bölgeler olarak elimize bir tek mezarlıklar kaldı.”

İşte o alanlar

– Bakırköy Şenlikköy Askeri Alanı

– Başakşehir General Kani Akman Kışlası

– Beşiktaş Barbaros Bulvarı Askeri Lojmanı

– Beşiktaş Orhaniye Kışlası

– Beşiktaş Jandarma Dikimevi

– Çekmeköy Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası

– Esenler Topkule ve Baştabya Kışlası

– Esenler Mekanize Piyade Tugayı

– Halkalı Askeri Alanı

– Sancaktepe General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası

– Sarıyer Zekeriyaköy Füze Üssü

– Çekmeköy 3. Kolordu Komutanlığı

– Maslak Jandarma Genel Komutanlığı

– Maltepe Kenan Evren Kışlası

– Maltepe Nurettin Baransel Kışlası

– Tuzla – İçmeler Piyade Okulu Askeri Alanı

– Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı

– Tuzla Sahil Güvenlik Komutanlığı Alanı

– Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası

– Zeytinburnu Askeri Lojman ve Hizmet Birimleri

– Beşiktaş 1. Ordu Komutanlığı Silahhanesi