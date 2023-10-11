İstanbul’da 3 metro hattı için 688 milyon euroluk borçlanmaya onay çıktı

İstanbul’da yapımı süren 3 metro hattını tamamlanabilmesi için İBB Meclisi’nden daha önce onay verilen toplam 688 milyon euroluk “şartlı” dış borçlanma teklifine, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında şart kaldırılarak tekrar onay verildi. Kaynarca-Tuzla, Mahmutbey-Bahçeşehir, Ümraniye-Göztepe metro hatları için geri sayım başladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde, 3 metro hattı için daha önce şartlı olarak onaylanan dış borçlanma talebi tekrar oya sunuldu.

İlk olarak 30 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan İstanbul Finans Merkezi'nden geçen “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu” için İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan dış borçlanma talebi görüşüldü. Talepte hat için bugüne dek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Karadeniz Kalkınma Bankası ile imzalanan protokollerle 250 milyon euro finans sağlandığı hatırlatıldı. Fiziki ilerlemesi yüzde 60 seviyesine gelen hattın tünel ve istasyon kazılarının tamamlandığı, istasyonların betonarme, ince iş ve elektromekanik imalatlarının devam ettiği belirtildi.

Projenin devamı için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu daha önce meclisten istenen dış borçlanma talebinin, belediyenin borç limitini aştığı gerekçesiyle ancak 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 13/1 maddesine göre çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceğini dair karar alındığı aktarıldı.

“ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ, YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN”

Bu meclisi kararı alındıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 13/1 maddesini iptal ettiğine dikkat çekilerek meclis kararında belirtilen borç stoku hesabının ve limitinin artık uygulanabilir nitelikte olmadığı belirtildi. Şarta bağlanan dış borçlanma izninin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Bu kapsamda metro hattının tamamlanabilmesi için 225 milyon euro dış borçlanma yapmak üzere yetki istendi. Oybirliği ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 225 milyon euroluk borçlanma yetkisi verildi. Aynı gerekçelerle Mahmutbey-Bahçeşehir Metro hattı için de 305 milyon euro, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattı için 158 milyon euro borçlanma yetkisine onay verildi.