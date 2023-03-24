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İstanbul’da otelde yangın: Ölü ve yaralılar var

Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. 

Yayınlanma: 08:13 - 24 Mart 2023 Güncellenme:
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Pendik’te 7 katlı otelde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Pendik’te bulunan otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. (DHA)

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