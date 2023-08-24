İstanbul’da çakarlı araç terörü hortladı

Büyük şehirlerde, trafikte “çakarlı” araç tacizini yaşamayan sürücü neredeyse yok. Bu nedenle yasal bir adım atılmıştı. Ancak son dönemde İstanbul'da polisin, usulsüz çakar ve siren bulunduranlara yönelik denetimlerinin azalması meydanı "trafik teröristlerine" bıraktı.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanlığı trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçmiş ve 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını yasaklamıştı.

Eylül 2019’da İçişleri’nden yapılan açıklamada “Bakanlığımız, trafikte çakar kullanarak sanki ayrıcalıklı bir sınıf varmış gibi bir algıya neden olan usulsüz emniyet şeridi kullanarak trafik kurallarına uymadan kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayanlar için harekete geçti” denilerek çıkarılan yönetmeliğe işaret edilmişti.

KİMLER KULLANABİLİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmişti.

Buna göre boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolü'nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecekti. Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacaktı.

TEPE LAMBASI OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL

1 Kasım 2019 tarihinden itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulundurabiliyor. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında bu araçlarda tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamıyor.

DENETİMLER AZALDI

Düzenlemeden sonra trafikte tepe lambası, çakar ve emniyet şeridini kullanmayanlara devam edenlere yönelik geçtiğimiz dönemde harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yapılan denetimleri emniyet güçleri özellikle medyayı haberdar ediyor, çakarlı araçlara nasıl ceza kesildiği televizyon ve gazetelerde yer buluyordu.

Ancak son dönemde bu denetimlerin azaldığı, sivil plakalı çakarlı ve sirenli araçların özellikle İstanbul’da rahatça trafiği terörize ettiği görülüyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde sivil plakalı bu araçlar bakanlığın işaret ettiği ” ayrıcalıklı bir sınıf gibi” hareket ediyor. Araç sürücüleri ise bu duruma kimi zaman sosyal medyadan isyan etse CİMER’e şikayet de etse sonuç değişmiyor…

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