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İstanbul’da çocuk parkında silahlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da motosikletli bir kişi, parkta oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda biri çocuk, dört kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:35 - 21 Şubat 2023 Güncellenme:
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Olay, saat 22.30 sıralarında Karadolap Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli üç kişi parkın yanına yaklaşarak durdu.

Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı. Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı biri çocuk, dört kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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