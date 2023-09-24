İstanbul’da ele geçirildi, hepsi çanta olacaktı! Timsah, deve kuşu, yılan…
İstanbul'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda Afrika ülkelerinden getirildiği düşünülen çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi. Operasyonda kaçak hayvan derilerinden imal edilen çok sayıda çanta ve cüzdan da ele geçirildi...
Afrika ülkelerinden Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen yabani hayvan derileriyle Kağıthane’de bir imalathanede çanta ve cüzdan üretildiği ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu imalathanede Afrika ülkelerinden kaçak getirilen bin 514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi, 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.
Yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken imalathanede yakalanan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi. (AA)