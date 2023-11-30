İstanbul’da faciaya ramak kaldı: Böyle kurtuldular

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan yağışla yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğlu zor onlar yaşadı. Sudan geçmeye çalışırken yere düşen anne ve oğlu sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

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Esenyurt’ta dün etkili olan yağıştan yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağış sırasında rögarlar taştı ve yollarda çökme meydana geldi.

SON ANDA KURTULDULAR

Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde vatandaşlar sel akan yolda karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken bir veli çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntı nedeni ile yere düştü. Anne ve oğlu sele kapılmaktan son anda kurtuldu, çareyi geri dönmekte buldu.

Kaldırım üzerinden geçmeye çalışan vatandaşlar da demir korkulukların üzerine çıkarak ıslanmadan yoluna devam etmeye çalıştı.

MOTOSİKLETE BİNDİRDİ

Okul saatinin de gelmesi ile birlikte bazı veliler çocuklarını göle dönen suda ıslanmamaları için motosikletli kuryelerden yardım alarak karşıya geçirmek istedi.

Belediye ekipleri suların dere yatağına ulaşması için yolların bazı kısımlarına barikat kurdu. Kurulan barikat ile kaldırımların bazı bölümleri kırılarak suyun dereye akmasını sağlamaya çalıştılar.

“İŞ YERİ DEPOSU TAMAMEN SU İLE DOLDU”

Çöken yolda rögarın taşması ile yol üzerinde tamirci dükkânı bulunan bir vatandaşın deposu tamamen suyla doldu. Depo kısmında malzemelerin çoğu içeriye dolan suyun içinde yüzdü. Mahalle sakini Gürhan Kara, ” Köpük ve kokan su sürekli akıyor, kokuyor. Asit ve Gaz kokuyor dereden akan su. Önlem alsaydı şu anki su olmazdı, gördünüz az önce nasıl geçtiğimi de sürekli dile getiriyoruz derenin koktuğunu ama pek gündemde olmuyor” dedi. Mahalle sakinlerinden Hasan Çakıl ise, “Kanallar şişmiş tıkanmış hiç ilgilenenler yok insanlar mağdur” diye konuştu. (DHA)

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