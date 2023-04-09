Abone Ol

İstanbul’da inşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında

Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da inşaat alanında çökme! 5 işçi göçük altında

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi’nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İşçilerden 2’si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor. (AA)

Evden çıktı, inşaatta ölü bulunduİlginizi ÇekebilirEvden çıktı, inşaatta ölü bulunduİsias Otel'in inşaat fenni mesulü tutuklandıİlginizi Çekebilirİsias Otel'in inşaat fenni mesulü tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul Polis Sağlık
X Reklam