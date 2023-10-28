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İstanbul’da IŞİD baskınları: Yedi ‘yabancı savaşçı’ gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yedi şüpheli yakalandı. 6 ilçede 10 adrese yapılan baskınlarda yakalananların 'yabancı terörist savaşçı' olduğu belirtildi. 

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İstanbul’da IŞİD baskınları: Yedi ‘yabancı savaşçı’ gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen ‘yabancı terörist savaşçı’ diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı. (AA)

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