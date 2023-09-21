İstanbul’da kaçak botoks operasyonu

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye getirdikleri botoks ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yasadışı ilaçlarla meydana gelen kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda bazı şüphelileri belirledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

3.5 MİLYONLUK İLAÇ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 724 adet satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 adet dolgu malzemesi, 63 dolgu malzemesi eriten kimyasal ürün, 8 şişe yüz dolgu ilacı, 23 paket anestezi kremi, 100 adet basıma hazır halde boş ilaç kutusu ve namlusu açılarak kurusıkı tabancadan bilye atma özelliği kazandırılmış bir silah ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 3.5 milyon lira olduğu belirtildi.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, sağlıksız ortamlarda botoks işlemi yaptırmaya bağlı bir çok kişinin daha önce ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtiyor.

Merdiven altı sahte ürünler ya da kaçak malzemelerle yapılan işlemlerin onarılması güç estetik sorunlara da sebep olduğunu ifade eden uzmanlar botoks yaptıracak kişilerin güvenilir yerlerde hekim kontrolünde işlem yaptırılmasının önemli olduğunu vurguluyor.