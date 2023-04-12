İstanbul’da kaçak göçmenlere ‘evlerini kiralayanlara’ ceza yağdı

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik 7 adrese düzenlenen baskınlarda 56 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren 3 ev sahibi ile aracılık yapan bir kişi tutuklanırken, ev sahiplerine ayrıca toplam 321 bin 440 TL para cezası kesildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Göçmen Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapan ekipler, Başakşehir'de 7 adres belirledi.

Çok sayıda göçmenin kaldığı bilgisine ulaşılan adresler takip altına alındı. Daha sonra ise belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de katıldığı baskında, 56 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

DÖRT GÖZALTI

Kaçak göçmenlerin kaldığı koğuş şeklinde evlerdeki ranzalar dikkat çekti. Evlerin çok sayıda kaçak göçmenin kalacağı şekilde düzenlendiğini belirleyen polis, Ö.A, A.H. ve M.Y. isimli 3 ev sahibini de gözaltına aldı.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda, kaçak göçmenlerin barınmasını organize eden kişinin yabancı uyruklu Y.E. olduğu anlaşıldı. Y.E. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

EV SAHİPLERİ DE TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Daha fazla insan barındıracak şekilde koğuş sistemi oluşturan ve haksız kazanç elde eden şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.

Ev sahiplerine ayrıca toplam 321 bin 440 lira para cezası kesildi. Muhafaza altına alınan yabancıların ise sınır dışı edileceği belirtildi.

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