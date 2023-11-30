Uçurumun kenarında böyle asılı kaldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, iki gecekonduya zarar verdi...

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Eyüpsultan’da dünkü sağanak yağışın etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle gecekondu uçurumun kenarında asılı kaldı.

Başka bir noktada ise, sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması oldu; gecekondunun banyo bölümü çamurla doldu.

Toprak kaymasından etkilenen gecekondu tahliye edilirken ev sahibi Menderes Yılmaz, toprak kaymasının evin üst tarafındaki binaya kanalizasyon gideri yapılmamasından kaynaklandığını iddia etti.

UÇURUMUN KENARINDA ASILI KALDI

İlk olay saat dün saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaatın istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının yakınında bulunan 3 gecekondu zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi.

Gecekondulardan birinin depo olarak kullanılan bölümü istinat duvarıyla birlikte çöktü. Gecekondu uçurumun kenarında asılı kaldı. Çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi.

“EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

İkinci olay ise, Karadolap Mahallesi Gamze Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle kayan toprak ve çamur yığını gecekondunun içine doldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği bölümde ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı.

Gecekondunun içine çamur dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından, Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.

Ev sahibi Menderes Yılmaz, “Binanın suyu komple benim üzerime geldi. Kanalizasyon yok bağlama yok. Önünü sadece sacla kapatmış kimse görmesin diye. Geldi evimi yıktı. Ben mağdurum. Kimse el de atmıyor. Hastam da var eşimin ayağı kırık. Binanın ve okulun suyunu toplayıp direkt bu tarafa vermişler. Bu tarafa sac koymuş kimse görmesin diye. Çok zor durumda kaldık. Dün evdeydik eşimle beraber evde oturuyorduk. Sırtımda taşıyıp götürdüm eşimi. Ev kullanılamaz halde. Belediye ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri de geldi inceledi. Kimse gelip yardım etmedi. Gelip, sorup gidiyorlar. Ben anlamadım bu işi” dedi.(DHA)