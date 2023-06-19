İYİ Parti il başkanlarından Akşener açıklaması

İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 3. Olağan Kongre’de Genel Başkan Meral Akşener’e destek vereceklerini açıkladı.

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Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet partilerinde hareketli günler yaşanıyor.

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da gerçekleştirmeye hazırlandığı 3. Olağan Kongre öncesinde 81 il başkanından Akşener'e destek geldi.

Yapılan ortak açıklamada, “Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak kurucu liderimiz, genel başkanımız sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz” vurgusu yapıldı.

81 BAŞKANDAN ORTAK METİN

Tüm başkanların imzasının bulunduğu metinde şu ifadeler yer aldı:

“İYİ Parti; Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener'in kurucu lideri ve genel başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş bir partidir.

Kuruluşundan bugüne değin, yüce Türk milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, genel başkanımız sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak, genel seçim sonrası, 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan kongresini yapmaya karar vermiştir.

Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu inançla; genel başkanımız sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede ardından ve yanındayız.

İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız sayın genel başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak kurucu liderimiz, genel başkanımız sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.”

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