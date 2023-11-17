İYİ Parti, İstanbul’da kampa giriyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek için 18 - 19 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da iki gün sürecek bir istişare kampı gerçekleştireceğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kampa; Başkanlık Divanı Üyelerinin, Milletvekillerinin, Genel İdare Kurulu Üyelerinin, Merkez Disiplin Kurulu Üyelerinin, İl Başkanlarının ve Belediye Başkanlarının katılacağını belirtti.

“TEK VÜCUT OLAN TEŞKİLATIMIZLA HEDEFİMİZE İLERLEYECEĞİZ”

Zorlu, açıklamasında, “Bu haftasonu, 18 – 19 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da iki gün sürecek bir istişare kampı gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tüm yönetim kademelerimizle bir araya geleceği buluşmamızda bazı başkanlıklarımızın da sunumları yer alacaktır. Bozgunculara, menfaat odaklarına ve her türlü kara propagandaya karşı, Genel Başkanımızın önderliğinde tek vücut olan teşkilatımızla hedefimize ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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