İYİ Parti önseçiminde gerginlik

Mersin’de İYİ Parti’nin milletvekilliği ön seçimi olaylı geçti. İyi Parti İl Başkanı Mehmet Dutar ile bir partili arasında gergin anlar yaşandı.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti’de Mersin Milletvekilliği adaylarını belirlemek üzere üyelerin katılımı ile ön seçim yapıldı.

Parti il binasında yapılan ve büyük ilgi gören ön seçimde Başkan Mehmet Dutar ile bir partili seçmen arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden araya giren polis ve partililer tarafından önlendi. İl Başkanı'na “Sen il başkanı isen bana hayırdır, diye gelemezsin” diyen öfkeli partili, alandan uzaklaştırıldı.

İl Başkanı Dutar ise bu tepkiye, “Ayıp ediyorsun” diye karşılık verdi. İl Başkanı Dutar, kısa sürede sakinleşen partilinin yanına giderek sarılınca gerginlik tatlıya bağlandı.

ESKİ VEKİLE “SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” TEPKİSİ

Bu arada geçmiş dönemde Anavatan Partisi'nde 4 dönem milletvekilliği yapan, kurucuları arasında bulunduğu AKP'de de bir dönem milletvekilliği yapan Ali Er, bu kez İYİ Parti'den yeniden siyaset sahnesine dönmek istiyor.

‘Kara çadırın kara oğlu' olarak tanınan eski vekil Ali Er, ön seçim yapılan salonda partililerle kucaklaşırken şok bir tepki ile karşılaştı. Ali Er'in iki kollarını açarak sarıldığı partili Mustafa Ciğer, “Benim çoluğumu, çocuğumu aç bırakan sensin. Sen tüm işlerimi elimden aldın. Herkese söylüyorum, sana hakkımı helal etmiyorum. Hakkım sana haram olsun. Ben Erdemli'nin en iyi müteahhitlerindendim. Beni mahvettin, bitirdin. Eğer milletvekili seçilirsen ben İyi Parti'den istifa edeceğim” dedi.

Ali Er ise “Sen ne diyorsun bilmiyorum, benim haberim yok” diye karşılık verdi.

Öte yandan yaklaşık 10 bin partilinin katıldığı milletvekili ön seçiminde ilk üç sıraya, Burhanettin Kocamaz 4619, Ali Er 4.108, Özer Özel ise 3943 oy alarak girdi.

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