İYİ Parti’de Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde kritik toplantı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milet İttifakı liderlerinin yarın yapacağı toplantı öncesinde partisinin en yetkili kurulu olan Genel İdare Kurulu’nun üyeleri ve Başdanışmanlarıyla bugün Ankara’da görüştü.

İYİ Parti Genel Merkez ek binasında yapılan toplantıda Akşener’in, GİK üyeleri ve Başdanışmanlarıyla yarınki Millet İttifakı buluşması öncesinde durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

2 MART’TA AÇIKLANACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada, “Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun, Akşener'i ziyaretinin ardından tüm paydaşların adım adım 2 Mart'taki toplantıya hazırlandığını vurgulayan Zorlu, şunları dile getirmişti;

*Görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde ‘aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu' ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz ‘pazarlık' gibi birtakım ifadelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır.

*Ama milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız.

*Biz, İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor.

*Genel Başkanımız, milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle uzun bir toplantı yaptı. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konular konuşuldu.

*Tümüyle ilgili oybirliğiyle İYİ Parti milletvekili grubumuz, Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir, 2 Mart'taki toplantı için.

*Yarın da (1 Mart 2023) Genel İdare Kurulu gerçekleşecek. Bu şekilde milletimizin istek ve iradesini masaya götürmek suretiyle nihai neticeye ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız.

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