İYİ Parti’den ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’ önerisi

İYİ Parti, 11 ili etkileyen deprem bölgesinden başka illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar için 'Depremzede Seçmen Kütüğü' oluşturulması önerisinde bulundu.

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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başka şehirlere taşınmak zorunda kalan depremzedelerin yaklaşan seçimlerde nasıl oy kullanacağı gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti'den konuyla açıklama geldi.

İYİ PARTİ'DEN DEPREMZEDE SEÇMEN KÜTÜĞÜ ÖNERİSİ

İYİ Parti, deprem bölgesinden başka illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar için ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’ oluşturulması önerisinde bulundu. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* “Tüm ülkemizi yasa boğan, resmi açıklamalara göre yaklaşık 45 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce yaralının ve kaybın olduğu, yüz binlerce evsiz ve işsiz kalan vatandaşımızın afet bölgesini terk ettiği bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız.

*Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ailelerin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu yaraları hep birlikte saracağız.

*18 Haziran 2023 günü yapılması gereken, ancak 14 Mayıs 2023 tarihine çekilmesi de gündemde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerine az bir süre kalmıştır.

*Yaşadığımız büyük deprem felaketinin yarattığı tahribat, içinde bulunduğumuz durum; afet bölgesine yönelik seçimin güvenliğinin, afet bölgesi kapsamındaki illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en doğru şekilde temsilinin, depremden zarar gören vatandaşlarımızın seçme-seçilme hakkını en kolay ve sağlıklı şekilde kullanmasının sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmayı zorunlu kılmaktadır.

*Bu durum, Anayasamızın 67'nci maddesinde ifadesini bulan temsilde adalet ilkesinin de bir gereğidir.

“KANUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

*Deprem nedeniyle zorunlu olarak başka bir ilde geçici olarak bulunan; ancak ikamet ettiği deprem bölgesine seçim günü gitme imkânı olmayan vatandaşlarımızın, kendi illerinden çıkacak milletvekillerini tayin etme hakkı korunmalıdır.

*Depremden büyük yara alan bu illerimizin TBMM'de temsili daha da önem kazanmış durumdadır.

*İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmada; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna bir geçici madde eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

*Önerimiz, deprem yüzünden ilinden/ilçesinden geçici olarak başka il ve ilçelere taşınmak zorunda kalan yüzbinlerce vatandaşımızın, bulundukları illerde, geldikleri afet bölgesindeki il/ilçeleri (seçim bölgeleri) için oy kullanmalarını sağlayacak şekilde ‘Depremzede Seçmen Kütüğünün’ oluşturulmasıdır.

*Bu kanun değişikliğinin, bu seçimlerde uygulanabilir olması ve Anayasamızın 67'nci maddesinin son fıkrasındaki sınırlamaya konu olmaması için Anayasa'ya eklenecek geçici bir maddenin TBMM üyelerinin yeterli sayıda kabul oyu vermesiyle mümkündür.

*Bu sebeple İYİ Parti Grup Başkanvekillerimizle birlikte, 28.02.2023 tarihinde saat 11.00'de Cumhuriyet Halk Partisi, 13.00'de Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

*Önerilerimizi iletilmiş, her iki parti grup temsilcileri konuyu ilgili birimleriyle görüşüp en kısa sürede dönüş yapacaklarını ifade etmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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