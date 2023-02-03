İYİ Parti’den Sinan Ateş açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu soruşturma aşaması hak ettiği şekilde yürüyene kadar, katiller ve onun arkasındaki güçler ortaya çıkarılana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu davanın takipçisi olacaktır” dedi.

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Meral Akşener, bir dizi programa katılmak için bugün Bursa'ya geldi. Akşener, 20 Aralık 2022 tarihinde Başkent'te uğrağı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa'daki baba evini de ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Tören konuşan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ENFLASYONU”

*Türkiye, hiç olmadığı kadar adalette, hakta, hukukta geriye gitmiş durumda. Bu iktidar, iktidara gelirken yolsuzluk ve yoksulluğu bitirmek adına göreve geldiklerini belirtti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon olayıyla karşı karşıyayız.

*Ülkemizde asgari ücret, ortalama ücrete dönüşmüş durumda. Çalışanların yüzde 50'den fazlası, asgari ücret düzeyinde geçinmeye çalışıyor. Milletimize müjde olarak açıklanan asgari ücret, 3 gün önce açıklanan TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre erimiş durumda. Baz etkisi nedeniyle düşmüş gibi görünen enflasyon, durmadı.

*‘Dünyada da enflasyon artıyor' diye bizi kıyaslıyorlar. Dünyada bize enflasyonda en yakın ülke, yüzde 16 enflasyonla karşı karşıyadır. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamı, devletimizin çatısı, bizi birleştiren gücü ama partili bir cumhurbaşkanı var.

*Milletimizin bir kesimi sürekli kazanan hissediyor, diğer taraf kaybeden hissediyor. Bununla da yetinmediler, bu kesimleri birbirine düşman eden bir anlayış…

“BÜYÜK BİR ÖZEN GÖSTERDİK”

*Bugün, bizi çok üzen, milletimizin vicdanını derinden yaralayan menfur bir saldırının takipçisi olmak üzere buradaydık. 30 Aralık günü Ankara'nın göbeğinde bir akademisyen, bir genç insan, iki kız çocuk babası bir vatansever haince katledildi.

*Bu, başlı başına, hukukun da ötesinde, insan vicdanını yaralayan, her bir yurttaşımızın asla kabul etmeyeceği bir netice. Başından bu yana, özellikle Sayın Genel Başkan'ımız, büyük bir hassasiyet göstererek konunun asla bir siyaset malzemesi haline getirilmemesi için büyük bir özen gösterdik.

*Genel Başkan'ımız günlerce, partimizin kurumsal hesapları dışında kendisi herhangi bir açıklama yapmadı. Çünkü biz, bu ülkenin kardeşliğine, insanlarımızın huzur ve barışına büyük bir önem veren bir partiyiz.

“AKŞENER, BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR”

*17 gün bekledi Sayın Genel Başkan'ımız, ama adalet penceresi maalesef yeterince açılmadı. Bir karartma olduğu düşüncesiyle Genel Başkan'ımız, grup toplantısında bu konuyu ilk defa dile getirdi ve bir taahhütte bulundu.

*O günden itibaren, bu soruşturma aşaması hak ettiği şekilde yürüyene kadar, katiller ve onun arkasındaki güçler ortaya çıkarılana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu davanın takipçisi olacaktır.

*Merhum Sinan Ateş'in kıymetli eşiyle görüşme gerçekleştirmişlerdi, bugün de kederli ailesiyle kıymetli annesi, babası, kardeşleriyle bir araya geldi, taziye dileklerini iletti. Kendilerinin yanında olacağını, takipçisi olacağını ortaya koydular.

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