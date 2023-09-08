İYİ Partili Kürşad Zorlu: Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6 Şubat depremlerinde etkilenen illerdeki konut krizine ilişkin, “Bu vatandaşlarımızı destekleyecek programlar derhal devreye alınmalıdır. Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir? Yabancılara konut satışına da asla izin verilmemeli, yasak devam etmelidir. Geri dönüşleri için konutların hızla tamamlanması gerekmektedir” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6 Şubat depreminin yaşandığı 11 ilde, 6 Şubat ve 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen gayrimenkul, arazi gibi satış işlemlerinin ne durumda olduğuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sorduğu soruya verilen yanıtı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye illerinde 06.02.2023-10.07.2023 tarihleri arasında tespit edilen kayıtlarda kat irtifakı/kat mülkiyeti tesis edilmiş olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı cinsi arsa, arazi vs. olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı 55.727, cinsi arsa, arazi vs. olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı 83.816’dır” denildi.

“GERİ DÖNÜŞLER İÇİN KONUTLAR HIZLA TAMAMLANMALI”

Yıkılan binalar ve yaşanan konut sıkıntısı sebebiyle kiraların çok yükseldiğini, yıkılmamış binalardaki kiracıların ise katbekat kiralarla yüzleştiğine vurgu yapan Zorlu, “Bu vatandaşlarımızı destekleyecek programlar derhal devreye alınmalıdır. Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir? Yabancılara konut satışına da asla izin verilmemeli, yasak devam etmelidir. Geri dönüşleri için konutların hızla tamamlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.