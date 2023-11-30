İYİ Partili Türkeş: Özgür Özel belki belirli yerlerde iş birliği teklif etti

İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş, CHP lideri Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı teklifi anlattı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı makamında ziyaret ettikten sonra partisinin Yozgat İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. Taş, burada düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri değerlendirdi.

“GENEL BAŞKAN KENDİ KARAR VERMİYOR”

Taş, Yozgat'ta; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:

– Anladığım kadarıyla genel başkanla birebir konuşmadım ama ittifak değil de belki belli yerlerde galiba iş birliği teklifinde bulundu Sayın Özel, belli şehirlerde ya da belli bölgelerde. Şu anda tam bilmiyorum, tekrar tekrar ediyorum, yanlış anlaşılmasın ama tabii ki bizim partide şöyle bir işleyiş var; Genel Başkan kendi karar vermiyor. Partinin yetkili organlarını topluyor. Bu da öncelikle divan ve milletvekilleri, sabah toplanacağız. 3’te de Genel İdari Kurulu toplanacak.

– Halihazırda bildiğiniz üzere Genel İdare Kurulumuz hür ve müstakil girme konusunda bir karar aldı. 81 ilde, her ilçede ve beldede İYİ Parti kendi adayını çıkaracaktı ve çıkarmaya da devam ediyoruz. Dört şehirde toplam 46 tane ilçe, şehir, bir tanesi büyükşehir kendi adaylarımızı açıkladık zaten. Açıklamaya da devam ediyoruz. Çarşambaları grup toplantımızda ilçe adaylarını açıyor. İl ve büyükşehir adaylarının Genel Başkanımız illeri ziyaret ederek açıklıyor.

“PAZARTESİ NETLEŞECEK”

– Özel’in ne dediğini orada ben de bizatihi duyacağım. Ve karar organlarımız ne diyecek, ne yapacak? Ona göre yolumuza ya aynı kararla devam edeceğiz ya da bilmiyorum böyle lokal iş birlikleri ya da neyse ben şu anda tam bilmiyorum. Onun değerlendirmesi pazartesi günü netleşecek. (ANKA)