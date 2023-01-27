İYİ Parti’nin afişleri toplatıldı

21 Ocak’ta Bursa’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören için asılan afişlerinin asılı durmasına rağmen İYİ Parti’nin pazar günü Bursa’da düzenleyeceği 3. Olağan Genel Kongre öncesi için kentin çeşitli yerlerine asılan duyuru afişleri belediye zabıtaları tarafından toplatıldı.

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İYİ Parti'de, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi kongre süreci devam ediyor. 29 Ocak Pazar günü Bursa'da yapılması planlanan 3. Olağan Genel Kongresi için partililer dün gece kentin birçok yerine; üzerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafının da yer aldığı davet pankartı astı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, asılan afişlerin aynı gece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından toplatıldığını söyledi. Türkoğlu, 21 Ocak'ta Bursa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev fotoğraflarının hâlâ kentin birçok bölgesinde asılı durduğunu belirterek İYİ Parti'nin çağı afişlerinin toplatılmasına tepki gösterdi.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından, kent merkezine İYİ Parti kongresi için çağrı yapılan asılmış bir afişi paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dev fotoğrafı görünüyor. Türkoğlu, bu fotoğrafı bugün; “Cumhurbaşkanı mitinginin afiş ve pankartları bile henüz dururken; İYİ Parti'nin, Valilik ve Emniyet'ten izin bildirimli kongre duyurularımızın Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılması, resmen zorbalıktır” notuyla paylaştı.

“ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARINIZIN SONUNU GETİRECEĞİZ”

Türkoğlu, İYİ Parti'nin afişlerinin toplatılmasına ilişkin şunları söyledi:

* “İYİ Parti 3. Olağan Genel Kurulu ile alakalı valilik ve emniyete bilgi vermek suretiyle şehrin uygun yerlerinde 50 kadar afişimizi dün itibariyle asmıştık. Halkımızı kongremize davet etmiş olduğumuz bu afişler aynı gece Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldığını öğrendik. Zabıta Müdürlüğü ve ilgili yerlerle yapmış olduğumuz görüşmelerden anladık ki İYİ Parti'nin afişlerine bile tahammül edilemiyor.

* Siz her ne kadar bu anti demokratik uygulamalarınızla milleti sindireceğinizi sansanız da biz iyiler ve cesurlar hareketi düğünümüzü, toyumuzu, kongremizi iktidarın işaret fişeği olacak 3. Olağan Genel Kurulu'muzu Merinos Osmangazi Salonu'nda şanına yakışır bir biçimde yapacağız. Baskılarınızın ve bu anti demokratik uygulamalarınızın sonunu getireceğiz.” ANKA