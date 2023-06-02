İzmir Barosu: Suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz

İzmir Barosu’nun önünde Ege Üniversitesi’ndeki 2'nci Onur Pikniği etkinliğinin iptaline ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. İzmir Barosu, polis müdahalesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Baromuza, meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza yönelik bu saldırıyı lanetliyor ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'de LGBT bireylerin de bulunduğu bir grup üniversite öğrencisi, Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi bahçesinde bugün 2’nci Onur Pikniği etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Ancak öğrenciler çeşitli gruplardan tehdit aldıkları ve can güvenliklerinin olmadığı gerekçesi ile etkinliği iptal etti.

Etkinliğin iptalinin ardından İzmir Barosu önünde toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi ve uyarıların ardından müdahale etti. Polisin müdahalesini önlemeye çalışan avukatlar da darbedildi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIMIZI BİLDİRİYORUZ”

Polis müdahalesi üzerine İzmir Barosu açıklama yaptı. Baro tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

* “Ege Üniversitesi öğrencilerinin, Onur Haftası kapsamında, 2 Haziran 2023 tarihinde yapmayı planladıkları piknik etkinliğine rektörlük izin vermemiş, bu nedenle öğrenciler yasaklamaya karşı İzmir Barosu önünde Özgür Kürsüde bir basın açıklaması yapmak istemişlerdir. Basın açıklamasına izin vermeyen emniyet güçleri, öğrencilere ve orada bulunan yönetim kurulu üyelerimize ve diğer meslektaşlarımıza şiddet uygulamışlar ve biber gazı ile saldırmışlardır.

* İzmir Barosu LGBTİQ+ Hakları Komisyonu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Avukat Gamze Şimşek ile meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın bir kısmı darp edilmiş, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Zöhre Dalkıran ve diğer katılımcılar biber gazından etkilenmişlerdir. İzmir Barosu Özgür Kürsüsü, İzmir’deki tüm yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüklerini sonuna kadar kullanabilecekleri, hak arayışlarını dile getirebilecekleri sembol niteliğinde bir buluşma noktasıdır ve İzmir Barosu merkez binası sınırları içindedir. Baromuza, meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza yönelik bu saldırıyı lanetliyor ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz.” ANKA