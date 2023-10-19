İzmir’de avcı bıçaklı dehşet: 1 kişi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde taraflar arasında çıkan kavgada av bıçağıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti,

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İzmir’in Bornova ilçesinde Suriyeli M.S. (20), babası W.S.’nin (47) tartıştığı Nihad Memik (20) ve E.Ç.’ye (38) avcı bıçağıyla saldırdı. Olayda Suriyeli Memik yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.50 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4072 sokakta meydana geldi.

Geçen salı günü, Suriyeli Nihad Memik ve Türk vatandaşı E.Ç., ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu W.S. ve oğlu M.S.’den sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi.

Baba- oğul, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.’nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp, ayakkabı kalıp malzemesine de el koydu.

El konulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile Nihad Memik ve E.Ç. arasında önce tartışma, sonra ise arbede çıktı.

Olayı gören W.S.’nin oğlu M.S., dükkanda bulunan avcı bıçağıyla Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı. M.S., Nihad Memik'i kasık bölgesinden, E.Ç.’yi ise karın bölgesinden yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Memik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Nihad Memik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden E.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın şüphelileri baba- oğul, ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)