Erdoğan’dan Kabine sonrası EYT, memur ve emekli zammı açıklaması

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi. Öte yandan Erdoğan; EYT ile memur ve emekli zammıyla ilgili de açıklamada bulundu.

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2023 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Geçmiş yılbaşların farklı olarak sadece yeni bir yıla girmedik. Cumhuriyetimizin 100 yıl coşkusuyla yeni bir asra girdik.

*Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımızla vatanımızda bin yılın özeti gibidir. 100. yıl çalışmalarına başladık.

EYT DÜZENLEMESİ

*Geçtiğimiz yılın sonunda EYT düzenlemesini duyurduk. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM’nin takdirine sunuyoruz.

*Yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 25 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik. Ve zam oranını yüzde 30’a çıkardık.

MUHALEFETE DAVET

*Cuma günü bütün muhalefeti buradan davet ediyorum. Rami Kışlamız, İstanbul’un Millet Kütüphanesi olacak.

*İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım.

*Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı’ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.

OTOYOL VE KÖPRÜ ZAMMI

*Otoyol ve köprü geçişlerinde yıl boyunca hiçbir artışa gidilmeyecek. 2023 yılı boyunca zam yapmama kararı aldık.

*Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı.

*Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

*Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü’nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı’nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.

*Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

*Emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle cari açığında yaşanan artışın farkındayız. Kendi enerji kaynaklarımızı hareket geçirerek bu süreci tersine çevirecek adımları atıyoruz.

*Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının daha aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik.

*Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz.

*Yıl içinde ücretliler için yaptığımız iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimi ve destek ödemeleriyle Hazine karşıladı. 279 milyar lira vazgeçtiğimiz vergi tutarıdır. İcra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendik.

*Hem kayıt dışı ekonomiyle hem fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için 1 milyonun üzerinde denetleme yaptık. Enflasyonda yüzde 20’li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız.

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