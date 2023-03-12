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Kaçak alkol ve sigara satan Ukraynalı gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gümrük kaçağı alkol ile sigara sattığı iddia edilen Ukrayna uyruklu kişi gözaltına alındı.

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Kaçak alkol ve sigara satan Ukraynalı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ukrayna uyruklu N.O’nun kentte kaçak alkol ve elektronik sigara sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 450 paket elektronik sigara, 40 elektronik nargile ile çeşitli markalarda gümrük kaçağı bir miktar alkol ele geçirildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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