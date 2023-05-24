Kaçak kafelerden biri daha İBB tarafından yıkıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçak olduğu için yıkım kararı aldıkları Üsküdar Salacak’taki kafelerden birinin daha yıkıldığını duyurdu. Daha önce İBB ekipleri polis engeli ile karşılaşmıştı.

Sozcu.com.tr

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İBB'nin kaçak olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan'ın eseri Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak işletmeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirmiş ve kaçak kafeler koruma altına alınmıştı. Plan değişikliğinin ardından nisan ayının başında İBB, kaçak işletmelerden biri olan Paçi Kafe’ye yıkıma gittiğinde polis engeli ile karşılaşmıştı.

Polisin koruma altına aldığı kaçak kafenin AKP'den milletvekili aday adayına ait olduğu ortaya çıkmıştı. İBB ekiplerinin, 19 Nisan günü yıkım için sahildeki başka bir kaçak büfe olan İkiyaka Büfe'ye gittiğinde de bir kişi ekiplere silah çekmişti. Ardından İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mahkeme süreci tamamlanan kaçak büfenin yıkımı gerçekleştirilmişti.

İMAMOĞLU DUYURDU

Bugün de kaçak kafelerden biri daha yıkıldı. İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Dünyanın en güzel manzaralarından birinde, Üsküdar Salacak’ta yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık” paylaşımında bulundu.

İBB daha önce Kız Kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletme için yıkım kararı almıştı. Bugüne dek 5 kaçak kafenin yıkım işlemi tamamlanmış oldu.

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