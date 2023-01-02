‘Kafasına sıkarız’ demişti! Oğlu 20 milyonluk ihaleyi aldı

AKP’li Pendik Belediyesi’nin 20 milyon liralık araç kiralama ihalesini, Sezen Aksu’ya yönelik sarf ettiği “Kafalarına sıkarız” ifadesiyle kamuoyunun gündemine gelen AKP’den milletvekili aday adayı da olan Erol Bulut'un oğlu kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pendik Belediyesi ocak-şubat-mart ayları için taşıt kiralama ve personel servisi hizmeti almak üzere 23 Aralık 2022 günü ihaleye çıktı.

İhale; doğal afet, salgın hastalık gibi ani ve beklenmeye durumlar veya tekniği açısından özellik arz eden işlerle başvurulan 21-b maddesine göre yapıldı.

Yani belli firmalar özel davet ile ihaleye çağrıldı. İhaleye 3 teklif sunuldu. 20 milyon liralık en düşük teklifin sahibi Jet Kar Turizm Nakliye Taşımacılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı.

BABA-OĞUL İHALALERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Şirketin sahibi Yunus Emre Bulut, AKP’den milletvekili aday adayı da olan 15 Temmuz Gazileri Platformu’nun başkanı Erol Bulut’un oğlu. Baba Erol Bulut kamuoyunun gündemine; şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında bulunduğu suç duyurusu sonrasında sarf ettiği “Kafalarına sıkarız” ifadeleriyle gelmişti.

Erol Bulut, ortağı olduğu Mavi Yeşil Turizm Şirketi ile yıllardır AKP’li belediyelerden aldığı milyonluk ihaleler ile dikkat çekerken oğul Yunus Emre Bulut da ihaleleri toplamaya başladı. Yunus Emre Bulut’un sahip olduğu Jet Kar Turizm, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 yıllık araç ve iş makinesi kiralama ihalesini 109 milyon 987 bin TL’lik teklifi ile kazanmıştı.

AKP'li Düzce Belediyesi'nin 28 milyonluk, Eyüpsultan Belediyesi'nin 109 milyonluk araç kiralama ihalesini de bu şirket almıştı.

İlginizi Çekebilir AKP yeni yılda da bildiğiniz gibi: Milyarlık gizli ihale AKP'li başkanın aile şirketine verildi