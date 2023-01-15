Kaftancıoğlu: Nazım Hikmet şiiri okuduğum için ekstradan 9 ay ceza aldım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Mahkeme çıkışında Nazım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı ve kayıtlı olacak" dedi.

Sözcü İstanbul

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Nazım Hikmet'in 121. yaş gününde memleketten ayrıldığı Tarabya rıhtımında Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kaftancıoğlu, “Kimi sanatçılar isimlerinin önüne yerleştiren sıfatların da önüne hiç düşünmeden rahatlıkla ‘çok çok’ ifadesini yerleştirebilirsiniz. Nazım usta da böyle insanlardan, böyle sanatçılardan biriydi. Çok çok iyi bir insandı. Çok çok iyi bir sanatçı, çok çok iyi bir vatansever, çok çok iyi bir sevgili… gibi uzayıp uzayıp gidiyor. İyi ki doğmuşsun Nazım usta” ifadelerini kullandı.

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Mahkeme çıkışı Nazım Hikmet şiiri okuduğu için 9 ay hapis cezası aldığını belirten Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

– Hayatım boyunca kendi yaptığım işleri, kendi haneme şeref payesi olarak yazdığım birkaç tane ufacık iş vardır. Ama bunlardan benim için en değerli olanlardan biri, cezalandırma mahkemeleri diyelim, mahkeme çıkışında Nazım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı ve kayıtlı olacak.

– Hep vardı, bugün de var Nazım usta. Ve bizler, insanlık tarihi yaşadıkça hep var olacak. Nazım usta var olmasaydı eğer ve Nazım usta gibiler, bizler bugünden esaretin karşısında cesaretimizi bu derece güçlü sağlayamazdık.

SAYGIYLA EĞİLİYORUM

– Nazım usta olmasaydı eğer, o gün ben mahkemenin kapısında, işçi sokakta, emekçi başka yerde, haksızlığa uğrayan kişi dünyanın neresinde olursa olsun, kendisini ifade edebilecek kelimeleri bu kadar kolay hissedemez, bulamaz ve söyleyemezdi. Uzun lafın kısası hep vardın, var olacaksın, bundan sonra da sonsuzluğa kadar yaşayacaksın büyük usta. Önünde saygıyla eğiliyorum.