Kaftancıoğlu’ndan AKP İl Başkanlığı’nın önünde montaj video tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yurttaşlara izlettiği montaj videoya, AKP İl Başkanlığı önünde tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız” dedi.

Batuhan SERİM

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“AKP'YE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR…”

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montaj videosuna tepki gösteren Kaftancıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* “AKP'ye açık çağrımızdır; Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT'yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza, devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk.

“İÇİNİZDEKİ KÖTÜLÜĞÜ MİLLETİN ÜZERİNE BOCA ETTİNİZ”

* Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim için değil Türk milletinin üzerine boca ettiniz.

“ÇAMUR SİYASETİNİ KENDİNİZE YOL BELLEDİNİZ”

* Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, ‘mitingi canlı yayınlıyor' görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz.

“KÖTÜLÜĞÜ AFFETMEYECEĞİZ”

* Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız. Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız.

* Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek.”

“MONTAJCI SAHTEKARLARLA HELALLEŞMEYECEĞİZ” YAZAN ÇELENK BIRAKTILAR

Kaftancıoğlu, basın açıklamasının ardından AKP il binasının karşısına, üzerinde “Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz” yazan bir çelenk bırakıldı. Kaftancıoğlu polislere, “Siz teslim edersiniz” dedi.

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