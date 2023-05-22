Kaftancıoğlu’ndan AKP’li mevkidaşına çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugüne dek yaptığı aynı programa katılma çağrılarını kabul etmeyen AKP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için mevkidaşına dikkat çeken bir öneride bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayına ilişkin tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu Babala TV çekimlerime dair gözlemlerini aktararak şunları kaydetti:

*1-Sahada sıklıkla gözlemlediğim iktidar temsilcilerinde olmayan asgari nezaketin, iktidara oy vermiş, vermeye devam edecek olan seçmende fazlasıyla olduğu,

2-İktidar destekçilerinin bugün yazdıklarıyla birleştirdiğimde seçmenlerinin kendileri gibi davranmamış ve @kilicdarogluk'un söylemlerinin salondaki seçmenlerine ulaşmış olmasından aşırı rahatsız oldukları,

3-Moderasyonu yapan @OguzhanUgur'un benim için de şaşırtıcı ultra pozitif enerjisi, objektivitesi, katılımcıyı yargılayan, değil anlayan hak veren tutumu,

4-Yazmazsam haksızlık etmiş olurum CB nı adayımız @kilicdarogluk'nun bütün katılımcıların kimi zaman saygı sınırlarını zorlayan(bana göre elbette) sorularına ve yorumlarına büyük bir özgüven, içtenlik ve saygıyla yanıt vermesi.”

AKP İL BAŞKANINA ÇAĞRI: VAR MISINIZ?

“Dün geceki çekimlerde bir kez daha Erdoğan'ın neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmadığını ve çıkamayacağını görmüş oldum. Kendi seçmenlerinin de görmüş olduğunu düşünüyorum” diyen Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye de bir çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu “Madem karşı karşıya gelmeyi kabul etmiyor genel başkanınız. Moderatörü kendileri belirlemek koşuluyla 100 CHP'linin karşısına Erdoğan'ı, kendisinin belirleyeceği 100 AK Partilinin karşısına da Kılıçdaroğlu'nu çıkaralım eşit koşullarda. (Sayıyı ve koşulları da siz belirleyebilirsiniz) Fikrimi CB adayımızla paylaşmadan yazıyorum ve ikna edebileceğime inanıyorum. Gelin var mısınız?” diye sordu.

İlginizi Çekebilir Kaftancıoğlu paylaştı: Montaj, dublaj yok doğru var...