Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya: Kıskanma değişik

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı yürüyüş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştirildi. Soylu’ya cevap veren Kaftancıoğlu, “Kıskanma değişik! Sen ve senin gibiler vatanı seviyoruz kisvesi altında parsel parsel kupon arazilerle satarken vatanı, 25 yıl boyunca bu vatana, insanımıza hizmet ettim devletin bir kör kuruşuna bile halel getirmeden” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir grubun yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte Göktürk Kağanlığı’nın sancağı ve Azerbaycan bayrağı açıldı. Bayrakların önünde yürüyen Kaftancıoğlu’nun arkasındakiler ise bozkurt işareti yaptı.

SOYLU: SÖYLEMİŞTİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada paylaşılan görüntüye yanıt verdi. “Söylemiştim” notuyla paylaşım yapan Soylu, “Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da Kaftancıoğlu’nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı ocak teşkilatı kurma hassasiyeti içine girmişler. Bunların hepsi acınası işler” dedi.

KAFTANCIOĞLU: KISKANMA DEĞİŞİK

Soylu'nun paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu ise, Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Soylu'ya yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “Kıskanma değişik! Sen ve senin gibiler vatanı seviyoruz kisvesi altında parsel parsel kupon arazilerle satarken vatanı, 25 yıl boyunca bu vatana, insanımıza hizmet ettim devletin bir kör kuruşuna bile halel getirmeden. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' M.K.Atatürk” ifadelerini kullandı.

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