Kaftancıoğlu’ndan yeni kampanya sloganı: ‘Haydi Millet, kalbinize kuvvet’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Karadenizli kadınlara çağrı yapan bir video paylaştı. Videoda, Karadenizli bir kadının kadın seçmenlere çağrısı yer aldı. Kaftancıoğlu yeni bir slogan da kullanarak “Karadeniz’in deniz gözlü kadınları; işimiz var işimiz… Haydi Millet, kalbinize kuvvet” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, Karadenizli bir kadının kadın seçmenlere çağrısı yer aldı.

Videoda; tarlada çay toplayan kadınlara, Türk bayrağına, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Karadeniz'in köy evlerinin görüntülerine yer verildi.

Bunların yanı sıra; Hizbullah'ın işlediği cinayetlere, Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisine, Erdoğan-HÜDA PAR yakınlaşmasına ve HÜDA PAR'ın kadını yok sayan açıklama ve eylemleri hatırlatıldı.

“SEN KİMİ SAHİPLENDİRİYORSUN UŞAĞIM?”

Tüm bu görüntüler gösterilirken Karadeniz şivesiyle konuşan bir kadın şu ifadeleri kullandı:

* “Karadeniz'in deniz gözlü kadınları, bahar yüzlü kızları, İşimiz var işimiz. Bir dinleyin bakayım. Neler oluyor güzeller güzeli memleketimizde son günlerde? Kadınlara işkence eden caniler, kadının gözünün bebeğine bile tahammül edemeyenler, hepsi bir olmuş da dolmuşlar milletin meclisine. Sen kimi kime sahiplendiriyorsun uşağım?

“AYIRMADAN, KAYIRMADAN KOŞALIM SANDIKLARA”

* Biz Karadeniz kadınıyız, aklını başından alırız. Bunlara yüz verene de, el verene de, oy verene de… Dedik ya; işimiz var işimiz. Vakit kalmadı. 28 Mayıs'a az kaldı. Ayşe, Fadime, Hatice, Emine, Zeynep, haydi gidelim. Deli damarımızla ‘dur' diyelim bu gidişe. Uşakları da katalım peşimize; ayırmadan, kayırmadan koşalım sandıklara.

“DAMARIMIZA BASTILAR MADEM…”

* Damarımıza bastılar madem Karadeniz'in fırtınasını estirelim. Memleketimiz için, evlatlarımız için, biz kadınlar için haydi millet, kalbinize kuvvet.”

“HAYDİ MİLLET, KALBİNİZE KUVVET +1”

Kaftancıoğlu videoyu, “Karadeniz'in deniz gözlü kadınları; işimiz var işimiz… Haydi Millet, kalbinize kuvvet! +1” notu ile paylaştı.

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