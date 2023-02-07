Kahramanmaraş depremiyle ilgili korkutan açıklama… Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye’de ölü sayısı 8 kat artabilir

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 14 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısının 8 kat artabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin 217 bina yıkıldı, şu ana kadar 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem sonucunda 14 bin 483 kişi yaralandı.

DSÖ: ÖLÜ SAYISI 8 KAT ARTABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood,”Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.

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