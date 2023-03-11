Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi.

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6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

CAN KAYBI 47 BİNİ AŞTI

11 Mart 2023 günü saat 18:25 itibarıyla depremlerde can kaybı 47 bin 975 oldu.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Deprem bölgesindeki son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, şu ifadeleri kullandı;

*Depremin 34. gününde çalışmalar devam etmektedir. Maalesef depremde hayatını kaydeden vatandaşlarımızın sayısında artış var, 47 bin 975 ölüm var.

*Şu an itibariyle 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. 332 adet de çadır kent kurulmuş durumda. Çadırdaki hedefimiz 700 bin civarı.

*Yaklaşık 16 bin civarında artçı deprem yaşandı. Son 10 günde artçı sarsıntılar düştü. Bu sarsıntılar önümüzdeki gün ve haftalarda çok uzun süre devam edecektir. Hasarlı binalardan uzak durulması önemli.

*Bölgedeki 100 km bir yarıçaptaki fayların da depremden etkilendiğini görüyoruz. Son birkaç gündür Kayseri civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz, bunlar çok olağan.

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