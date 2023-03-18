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Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yayınlanma: 08:27 - 18 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

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