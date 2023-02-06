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Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Yayınlanma: 04:31 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 04:17’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Depremin birçok şehirden şiddetli şekilde hissedildiği öğrenildi.

 

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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara kaçıştı.

Gaziantep

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