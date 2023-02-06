Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 04:17’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
Depremin birçok şehirden şiddetli şekilde hissedildiği öğrenildi.
VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ PANİKLE SOKAĞA ATTI
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara kaçıştı.
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