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Kahramanmaraş’taki bu görüntüler dehşeti gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte açılan mezar yeri dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Yayınlanma: 01:07 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’taki Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yeni alanlar açılmaya başlandı. (AA)

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