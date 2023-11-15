Kalkan operasyonu: 82 kaçakçı ile bin 222 göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Kalkan operasyonları' kapsamında 82 organizatör ile 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı” açıklamasını yaptı.
“İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”
Yerlikaya operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz” değerlendirmesine yer verdi.
63 KAÇAKÇI TUTUKLANDI
Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 63’ü tutuklandı. Yedisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verdi.