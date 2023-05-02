Kamuyu zarara uğrattığı öne sürülen İŞKUR müdürü görevden alındı

Mersin'de 2012 yılından itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü yapan Mustafa Kutlu, kurumdaki müfettiş soruşturması sonucunda görevinden alındı. Sağlık raporu aldığı ifade edilen Kutlu, aynı kurumda araştırmacı olarak görevlendirildi.

Ali Ekber ŞEN

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İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, bir süre önce kurum bünyesinde yapılan müfettiş soruşturması sonucu görevinden alındı. Bir ay sağlık raporu alan Kutlu'nun, aynı kurumda araştırmacı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Öğretmenliği mezunu olan Mustafa Kutlu, çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 2012 yılında Mersin’e İŞKUR İl Müdürü olarak atanıp, 2019'da naklen AKP'li Akdeniz Belediyesine Başkan yardımcısı olarak geçiş yaptı.

AKP’ye yakın olduğu ifade edilen Kutlu, sözleşmeli asker olan oğlu Emre Kutlu'yu Akdeniz Belediyesi'nde teknik kadrodan istisna kontenjanından yüksek maaşla işe aldırmasıyla dikkat çekmişti. Yaptığı çalışmalarda Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın tepkisini çektiği öne sürülen Mustafa Kutlu, daha sonra ani bir kararla 2020'nin sonunda Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü görevine yeniden atanmıştı.

MÜDÜRE YÖNELİK SUÇLAMALAR

2023 yılı başlarında Mersin İl Müdürlüğü için görevlendirilen Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu “Görevi kötüye kullanma, kamu kurumunu zarara uğratma” suçundan hakkında rapor düzenlenen İl Müdürü Mustafa Kutlu, bakanlık talimatıyla görevden alınarak araştırmacı kadrosuna atandı.

“NEBATİ'NİN PEŞİNDEN KOŞTURUYOR”

Görevden alındıktan sonra rapor aldığı ifade edilen Mustafa Kutlu'nun, yeniden atanmasının yapılması için yoğun çaba gösterdiği öne sürülüyor. Kutlu'nun, AKP'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin programlarına katıldığı ve görevden alınmasını durdurmak için çaba gösterdiği iddia ediliyor.

Kutlu'nun yeni görev tebligatını almamak ve seçim sürecini atlatmak için 20 Mayıs 2023 tarihine kadar rapor aldığı konuşuluyor.

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