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Karamollaoğlu: Bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kilis’te 9 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, “Bu kötülüğün, bu vahşetin, bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı; mazlumun âhı yerde kalmamalıdır” dedi.

Yayınlanma: 20:09 - 08 Nisan 2023 Güncellenme:
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Karamollaoğlu: Bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı

Kilis Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek’in, kaybolduktan iki gün sonra bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, kan donduran cinayete ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“BU CANİLİĞİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULMALI”

Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Kilis'te, daha 9 yaşındaki Gina kızımızın adice istismar edilip, vahşice katledilmesi karşısında kelimeler boğazımızda düğümleniyor, artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz.

* Bu kötülüğün, bu vahşetin, bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı; mazlumun âhı yerde kalmamalıdır.”

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